HOME NEWS NASIONAL

Apa Isi dan Makna Ramalan Jayabaya Trisula Wedha?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:05 WIB
Apa Isi dan Makna Ramalan Jayabaya Trisula Wedha?
Ramalan Jayabaya. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Apa isi dan makna ramalan Jayabaya Trisula Wedha? berikut penjelasannya. Prabu Jayabaya merupakan raja Kerajaan Kediri yang memerintah pada masa 1135-1159. Memiliki gelar Narendra Gung Binathara, Mbaudhendha Nyakrawati, Ambeg Adil Paramarta, Memayu Hayuning Bawana, dirinya dikenal sangat bijak dan mensejahterakan rakyatnya.

Di masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pertanian dan perkebunannya berlimpah, rakyatnya sejahtera, dan rakyatnya rukun. Selain dikenal sebagai raja terbaik Kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya juga dikenal memiliki kemampuan melihat masa depan. Ia bahkan memberikan banyak ramalan terkait masa depan dunia yang akan terjadi dan biasa dikenal dengan sebutan Jangka Jayabaya.

Salah satu ramalannya yang terkenal bernama Trisula Wedha. Nama ini berasal dari kata "Trisula" yang berarti senja bermata tiga atau tiga pilar utama kehidupan. Sedangkan "wedha" berarti ilmu suci.

Berikut adalah 3 poin utama ramalan Jayabaya Trisula Wedha.

1. Kebangkian dan keruntuhan zaman

Dalam ramalan Trisula Wedha, Prabu Jayabaya meramalkan akan adanya siklus kehidupan manusia dan siklus pemerintahan yang silih berganti. Disebutkan pula bahwa di setiap zaman akan ada ujian besar yang disertai dengan kebangkitan untuk membawa kemakmuran.

2. Kehadiran pemimpin bijaksana

 

Halaman:
1 2
      
