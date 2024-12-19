Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima: Setiap Tindakan Prajurit TNI Jadi Cerminan Wajah Indonesia di Mata Dunia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:12 WIB
Panglima: Setiap Tindakan Prajurit TNI Jadi Cerminan Wajah Indonesia di Mata Dunia
Panglima TNI berpesan bahwa seluruh tindakan prajurit merupakan cerminan wajah Indonesia di mata dunia (Foto : Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Setiap tindakan yang dilakukan prajurit menjadi cerminan wajah TNI dan negara Indonesia di mata dunia.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dibacakan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa saat melepas 120 personel Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-P UNIFIL, bertempat di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur. Kamis (19/12/2024).

"Oleh karena itu laksanakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat dedikasi dan loyalitas," pesan Panglima TNI yang dibacakan.

Tugas tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus kepercayaan bagi seluruh personel Satgas untuk mengemban tugas negara di kancah internasional. 

"Penugasan ini merupakan misi istimewa karena kalian tidak hanya menjadi duta bangsa, namun juga sekaligus sebagai diplomat TNI di forum global," pungkasnya.

Untuk diketahui, 120 personel Satgas MTF ini akan mengawaki KRI Sultan Iskandar Muda-367 yang akan bertugas menjalankan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 di antaranya dalam rangka memantau aktivitas maritim dan melaksanakan Operasi Interdiksi Maritim bersama Angkatan Laut Lebanon untuk mencegah masuknya senjata ilegal ke Lebanon 
melalui laut. 

Selain itu, Satgas MTF TNI XXVIII-P/UNIFIL juga mendapat kepercayaan untuk mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam pengembangan kapabilitas agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya di wilayah yuridiksi perairan Lebanon secara independen dan otonom.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Panglima TNI TNI Agus Subiyanto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186548//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-Jrey_large.jpg
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement