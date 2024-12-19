Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tinjau Gerbang Tol Prambanan Jateng Jelang Nataru Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:28 WIB
Kapolri Tinjau Gerbang Tol Prambanan Jateng Jelang Nataru Hari Ini
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran terkait bakal melakukan peninjauan ke Gerbang Tol Prambanan, Jawa Tengah (Jateng), hari ini, Kamis (19/12/2024).

Tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Kapolri nantinya akan menggelar rapat bersama jajaran terkait di wilayah tersebut. Ia juga bakal memberikan beberapa arahan guna mewujudkan mudik Nataru yang aman dan nyaman. 

Sebelumnya, Sigit mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 2.794 posko, yang disiagakan di sejumlah titik selama momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

Hal itu diungkap Sigit setelah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan operasi lilin 2024, dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Kita juga sudah menyiapkan 2.794 posko terdiri dari 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu," kata Sigit di STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. 

Sigit mengungkap bahwa personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri juga telah disiapkan, guna pengamanan sebanyak 61.452 titik selama periode libur nataru.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
