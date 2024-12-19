Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budi Arie Diperiksa Kortas Tipikor Polri Terkait Kasus Mafia Akses Judi Online Komdigi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:43 WIB
Budi Arie Diperiksa Kortas Tipikor Polri Terkait Kasus Mafia Akses Judi Online Komdigi
Eks Menkominfo Budi Arie. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diperiksa penyidik Kortas Tipikor Polri di Gedung Bareskrim, hari ini, Kamis (19/12/2024). 

Dari informasi yang dihimpun, Budi Arie diperiksa penyidik terkait dengan kasus dugaan mafia akses judi online di Komdigi. Polda Metro Jaya sendiri diketahui juga mengusut perkara tersebut dengan pasal TPPU dan korupsi. 

Pemanggilan Budi Arie sendiri sempat dilontarkan oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, pemeriksaan bakal dilakukan usai pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. 

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan untuk mengusut tuntas perkara ini, jajarannya juga akan memeriksa sejumlah pihak. Diantaranya adalah eks Menkominfo kala itu, Budi Arie Setiadi. 

Menurut Wira, kemungkinan besar, Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi itu bakal diperiksa terkait judi online Komdigi usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. 

"Apakah ada pejabat lain yang diambil keterangan ini masih berproses. Jadi kemungkinan nanti setelah Pilkada kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut," kata Wira dikutip Selasa, 26 November 2024.

Sebelumnya, Budi Arie diperiksa di Gedung Bareskrim Polri, hari ini, Kamis (19/12/2024). Hal itu dibenarkan Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas Tipidkor) Polri Brigjen Arief Adiharsa. 

"Betul (lagi diperiksa) ," kata Arief kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

 

