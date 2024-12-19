Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Aparat Setia pada Rakyat: Kalau Tidak, Saya Akan Bersihkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |14:01 WIB
Prabowo Minta Aparat Setia pada Rakyat: Kalau Tidak, Saya Akan Bersihkan
Prabowo perintahkan seluruh aparat setia pada rakyat (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan para aparat untuk setia kepada bangsa dan rakyat. Dirinya menegaskan bakal bersih-bersih aparat yang tidak melaksanakan hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Acara tersebut digelar di Al-Azhar Convention Center pada Rabu, 18 Desember 2024.

"Dan bagi aparat-aparat harus milih. Setia kepada bangsa, negara, dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya, rakyat Indonesia berada di belakang saya," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga menekankan kepada para penerima fasilitas negara untuk dapat membayar kewajibannya yakni pajak. Dirinya menekankan bakal menindak oknum-oknum yang tidak taat bayar kewajiban tersebut.

"Kemudian. Hai Kalian-kalian yang sudah menerima fasilitas dari bangsa negara. Bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit. yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus apa boleh buat. Kita akan menegakkan hukum," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mesir Prabowo Subianto Kairo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191989//prabowo_dan_luhut-bFNR_large.png
Prabowo Datangi Rumah Luhut: Ada Kabar yang Bikin Presiden Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956//wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191932//prabowo-htnv_large.jpg
Prabowo: Di Tengah Natal, Bangsa Indonesia Tak Boleh Lupakan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191924//prabowo-Tmn9_large.jpg
Prabowo Minta Aparatur Pemerintah Tak Libur Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191888//presiden_prabowo_bertemu_ketua_den_luhut-4rUQ_large.png
Ditemani Didit, Prabowo Sambangi Luhut di Hari Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191863//presiden_prabowo_subianto-MvdV_large.jpeg
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement