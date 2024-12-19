Prabowo Minta Aparat Setia pada Rakyat: Kalau Tidak, Saya Akan Bersihkan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan para aparat untuk setia kepada bangsa dan rakyat. Dirinya menegaskan bakal bersih-bersih aparat yang tidak melaksanakan hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Acara tersebut digelar di Al-Azhar Convention Center pada Rabu, 18 Desember 2024.

"Dan bagi aparat-aparat harus milih. Setia kepada bangsa, negara, dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya, rakyat Indonesia berada di belakang saya," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga menekankan kepada para penerima fasilitas negara untuk dapat membayar kewajibannya yakni pajak. Dirinya menekankan bakal menindak oknum-oknum yang tidak taat bayar kewajiban tersebut.

"Kemudian. Hai Kalian-kalian yang sudah menerima fasilitas dari bangsa negara. Bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit. yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus apa boleh buat. Kita akan menegakkan hukum," ungkapnya.