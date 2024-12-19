Kepala Disbud DKI Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi RP150 Miliar

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi resmi menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI, Iwan Henry Wardhana buntut dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Dinas Kebudayaan pada Kamis (19/12/2024).

"Terkait dengan Kepala Dinas Kebudayaan hari ini saya nonaktifkan," kata Teguh saat ditemui di Balaikota Jakarta.

Teguh menunjuk Sekretaris Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana harian (Plh) Kadisbud. "Nanti, untuk ini Plh-nya Sekretaris Dinas insya Allah," ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta komitmen menghormati proses hukum dan siap bekerjasama dalam upaya menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Kita komitmen menghormati proses hukum dan kita siap bekerjasama untuk tindak lanjut dari dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023. Dan pastinya kami komitmen untuk terus meningkatkan katakanlah bagaimana kita taat hukum dan sebagainya," ungkapnya.