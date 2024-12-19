Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala Disbud DKI Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi RP150 Miliar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |16:44 WIB
Kepala Disbud DKI Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi RP150 Miliar
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi resmi menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI, Iwan Henry Wardhana buntut dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Dinas Kebudayaan pada Kamis (19/12/2024).

"Terkait dengan Kepala Dinas Kebudayaan hari ini saya nonaktifkan," kata Teguh saat ditemui di Balaikota Jakarta.

Teguh menunjuk Sekretaris Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana harian (Plh) Kadisbud. "Nanti, untuk ini Plh-nya Sekretaris Dinas insya Allah," ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta komitmen menghormati proses hukum dan siap bekerjasama dalam upaya menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Kita komitmen menghormati proses hukum dan kita siap bekerjasama untuk tindak lanjut dari dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023. Dan pastinya kami komitmen untuk terus meningkatkan katakanlah bagaimana kita taat hukum dan sebagainya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072/ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162310/kpk-F5ne_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dirjen Kemenkes Terkait Proyek RSUD, Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161290/korupsi-xOHU_large.jpg
Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159156/dpr-6F7e_large.jpg
Soal Kasus Beras Subsidi, DPR: Kejagung Jangan Ragu, Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151148/korupsi-Hjco_large.jpg
Korupsi Proyek Jalan, Kadis PUPR Sumut Dapat Jatah Rp8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151113/kpk-zv3e_large.jpg
Bongkar Korupsi Proyek Jalan, KPK Buka Peluang Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement