Kalah di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Bakal Fokus di Dunia Akademik dan Bisnis

JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) mengaku memiliki tiga dimensi dalam menjalani hidup, yakni akademik, bisnis, dan politik. Mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta, kata dia, adalah wujud ikhtiar dari dimensi politik.

Namun setelah proses Pilkada Jakarta usai, RK mengungkap dirinya akan fokus pada dua dimensi lain, yakni akademik, dan bisnis.

"Saya itu hidupnya ada tiga dimensi. Ada dimensi politik, ada dimensi akademik, ada dimensi bisnis. Ketika dimensi politik sekarang sudah selesai, saya akan fokus di dua dimensi lain," kata RK kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

"Dimensi akademik, mengajar lagi, ada tawaran di luar negeri juga. Dimensi bisnis, ada bisnis kopi, ada berbagai macam bisnis," sambungnya.

Di sisi lain, RK mengaku sangat bersyukur karena mendapat banyak kesempatan untuk berkiprah dan mengabdikan diri. Bagi suami Atalia Praratya itu, yang terpenting adalah bisa bermanfaat dan terus memberi manfaat bagi sesama.

RK mengatakan, menang dan kalah dalam kontestasi adalah hal biasa. Baginya setiap yang siap menang harus juga siap kalah.