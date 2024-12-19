Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kalah di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Bakal Fokus di Dunia Akademik dan Bisnis

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |17:04 WIB
Kalah di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Bakal Fokus di Dunia Akademik dan Bisnis
Ridwan Kamil (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) mengaku memiliki tiga dimensi dalam menjalani hidup, yakni akademik, bisnis, dan politik. Mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta, kata dia, adalah wujud ikhtiar dari dimensi politik.

Namun setelah proses Pilkada Jakarta usai, RK mengungkap dirinya akan fokus pada dua dimensi lain, yakni akademik, dan bisnis.

"Saya itu hidupnya ada tiga dimensi. Ada dimensi politik, ada dimensi akademik, ada dimensi bisnis. Ketika dimensi politik sekarang sudah selesai, saya akan fokus di dua dimensi lain," kata RK kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

"Dimensi akademik, mengajar lagi, ada tawaran di luar negeri juga. Dimensi bisnis, ada bisnis kopi, ada berbagai macam bisnis," sambungnya.

Di sisi lain, RK mengaku sangat bersyukur karena mendapat banyak kesempatan untuk berkiprah dan mengabdikan diri. Bagi suami Atalia Praratya itu, yang terpenting adalah bisa bermanfaat dan terus memberi manfaat bagi sesama.

RK mengatakan, menang dan kalah dalam kontestasi adalah hal biasa. Baginya setiap yang siap menang harus juga siap kalah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement