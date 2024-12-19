JAKARTA - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah rampung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan pantauan Okezone.com di lapangan, Budi Arie keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri pada pukul 17.20 WIB. Artinya, dia menjalani pemeriksaan selama hampir tujuh jam sejak pukul 10.00 WIB.
Namun, Budi Arie mengaku dirinya hanya menjalani pemeriksaan selama dua jam saja. Dia tidak memerinci jam mulai pemeriksaan tersebut.
"Dua jam (diperiksa)," kata Budi Arie di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).
Sebelumnya, informasi pemeriksaan Budi Arie juga dibenarkan Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas Tipidkor) Mabes Polri, Brigjen Arief Adiharsa.
"Betul (lagi diperiksa)," kata Arief kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).