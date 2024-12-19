Gempa M5,1 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang Tanimbar, Maluku, Kamis 19 Desember 2024, pukul 17.51 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 220 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.24 Lintang Selatan – 130.34 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.1, 19-Des-24 17:51:32 WIB, Lok:6.24 LS,130.34 BT (220 km Barat Laut Tanimbar), kedalaman:141 Km, tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )