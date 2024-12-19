Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |18:08 WIB
Gempa M5,1 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang Tanimbar, Maluku, Kamis 19 Desember 2024, pukul 17.51 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 220 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.24 Lintang Selatan – 130.34 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.1, 19-Des-24 17:51:32 WIB, Lok:6.24 LS,130.34 BT (220 km Barat Laut Tanimbar), kedalaman:141 Km, tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
