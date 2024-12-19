Cek Tol Fungsional Prambanan, Kapolri Pastikan Keamanan dan Pelayanan Pemudik Nataru

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran terkait mengecek langsung Tol Fungsional Prambanan, Jawa Tengah, Kamis (19/12/2024).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan pelayanan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolri dan Panglima dalam hal ini juga memberikan pengarahan kepada Kapolda, Pangdam dan lintas sektoral terkait demi semakin memastikan keamanan, kelancaran dan pelayanan bagi masyarakat.

"Tadi dipaparkan dengan kesiapan pengamanan khususnya untuk jalur Tol, jalur arteri, dan jalur fungsional, yang sebentar lagi akan difungsikan atau mungkin sudah difungsikan. Untuk memastikan bahwa kesiapan pelayanan untuk masyarakat yang akan mudik, atau memiliki tujuan ke Jateng, Jogja, Solo, apakah itu mudik, apakah itu melaksanakan kunjungan wisata," kata Sigit.

Dalam pengecekan, Sigit juga telah mendengarkan cara bertindak (CB) dari kepolisian dan stakeholder terkait dengan strategi dan upaya yang dilakukan apabila arus lalin dalam kondisi normal, melonjak hingga keadaan darurat.

"Tentunya tadi kita arahkan untuk terus lakukan evaluasi, kemudian untuk wilayah-wilayah yang menjadi lokasi kunjungan wisata, kegiatan ibadah natal, puncak ibadahnya, dan juga pada saat pergantian akhir tahun," ujar Sigit.

Menurut Sigit, strategi, upaya dan evaluasi perlu dilakukan memberikan pelayanan dan pengamanan yang terbaik bagi seluruh pemudik. Pasalnya, Sigit menginstruksikan untuk terus melakukan perbaikan dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.

"Karena memang semua harus betul-betul terlayani dengan baik. Oleh karena itu, saya minta untuk Polda Jawa Tengah, DIY, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus melaksanakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap temuan-temuan yang ada di lapangan sehingga seluruh rangkaian pengamanan bisa berjalan dengan baik," papar Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga mengingatkan soal Tol Fungsional. Hal ini menjadi perhatian lantaran diharapkan menjadi solusi dan alternatif mencegah terjadinya kemacetan.

"Dan khususnya jalur Tol fungsional, karena memang ini juga menjadi salah satu perhatian. Di satu sisi, ini tentunya diharapkan bisa memberikan solusi terkait dengan potensi kemacetan di beberapa titik, kita bisa berikan solusi melalui jalur fungsional," ucap Sigit.