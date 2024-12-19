Gempa Guncang M5,1 Tanimbar Maluku, Begini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,1 yang mengguncang Tanimbar, Maluku, Kamis 19 Desember 2024 pukul 17.51.32 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,32° LS ; 130,43° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 207 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada kedalaman 149 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ),” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Amahai, Maluku Tengah dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Selanjutnya, di daerah Wer Maktian, Maluku Tenggara Barat dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) dan daerah Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).