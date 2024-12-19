Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Guncang M5,1 Tanimbar Maluku, Begini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |19:42 WIB
Gempa Guncang M5,1 Tanimbar Maluku, Begini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,1 yang mengguncang Tanimbar, Maluku, Kamis 19 Desember 2024 pukul 17.51.32 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,32° LS ; 130,43° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 207 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada kedalaman 149 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ),” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Amahai, Maluku Tengah dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Selanjutnya, di daerah Wer Maktian, Maluku Tenggara Barat dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) dan daerah Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Tanimbar Maluku BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement