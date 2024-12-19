Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teknologi AI Tidak Akan Menggantikan Peran Jurnalis

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |20:30 WIB
Teknologi AI Tidak Akan Menggantikan Peran Jurnalis
Refleksi dan Urun Rembug serta Launching Buku Kompetensi Jurnalis Televisi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kekhawatiran Geoffrey Hinton, yang dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), satu tahun lalu, tentang kecerdasan AI akan melebihi manusia, kini mulai dirasakan. Berbagai pekerjaan, bisa dengan mudah diselesaikan, tidak terkecuali pekerjaan seorang jurnalis. 

“Hadirnya AI, tidak menutup kemungkinan bisa menggantikan peran jurnalis,” kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dikutip dari siaran persnya, Kamis (19/12/202).

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, dan harus bisa dimanfaatkan dengan baik. “Jurnalis televisi sebagai control social harus menjalankan fungsinya secara benar dan semata-mata untuk kepentingan publik,” katanya menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Ninik Rahayu dalam sambutannya, di acara Refleksi dan Urun Rembug serta Launching Buku Kompetensi Jurnalis Televisi, yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hall Dewan Pers, Kamis siang. 

Menurut Ninik, televisi masih menjadi platform media rujukan bagi publik untuk mendapatkan informasi. “Jurnalis televisi harus bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Dirjen Komunikasi dan Media Massa, Kementrian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, Pemimpin Redaksi dari sejumlah stasiun televisi, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155720/ijti_lemhannas-0tQM_large.jpeg
IJTI dan Lemhannas Teken MoU Penguatan Wawasan Kebangsaan Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129712/polri-8aoK_large.jpg
Ojol yang Kirim Kepala Babi ke Kantor Tempo Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3004055/unesco-kekerasan-terhadap-jurnalis-lingkungan-melonjak-tajam-hingga-70-SM2nEkndqt.jpg
UNESCO: Kekerasan Terhadap Jurnalis Lingkungan Melonjak Tajam hingga 70%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/08/18/2795180/makin-panas-rusia-resmi-dakwa-jurnalis-wsj-evan-gershkovich-atas-tuduhan-spionase-huSou1cmya.jpg
Makin Panas! Rusia Resmi Dakwa Jurnalis WSJ, Evan Gershkovich Atas Tuduhan Spionase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/31/18/2737878/hampir-1-700-jurnalis-terbunuh-di-seluruh-dunia-dalam-20-tahun-terakhir-lebih-banyak-wartawan-meninggal-di-zona-damai-IDToko2Uya.jpg
Hampir 1.700 Jurnalis Terbunuh di Seluruh Dunia dalam 20 Tahun Terakhir, Lebih Banyak Wartawan Meninggal di Zona Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/16/18/2044085/beritakan-pembantaian-di-ruang-redaksi-sendiri-koran-lokal-as-raih-penghargaan-pulitzer-3rukg0Z5Eb.jpg
Beritakan Pembantaian di Ruang Redaksi Sendiri: Koran Lokal AS Raih Penghargaan Pulitzer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement