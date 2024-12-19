Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikan Diusulkan Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Dzikry Subhanie , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |21:16 WIB
Ikan Diusulkan Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Ikan Diusulkan Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
A
A
A

JAKARTA –Salah satu program di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan kesiapannya untuk mendukung program swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan ikan yang kaya akan protein menjadi menu pendukung Program MBG. Menurutnya, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi, usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, dikutip, Kamis (19/12/2024).

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," jelas Yugi.

Dia menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program Makan Bergizi Gratis tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran, selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191989//prabowo_dan_luhut-bFNR_large.png
Prabowo Datangi Rumah Luhut: Ada Kabar yang Bikin Presiden Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956//wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191932//prabowo-htnv_large.jpg
Prabowo: Di Tengah Natal, Bangsa Indonesia Tak Boleh Lupakan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191924//prabowo-Tmn9_large.jpg
Prabowo Minta Aparatur Pemerintah Tak Libur Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191888//presiden_prabowo_bertemu_ketua_den_luhut-4rUQ_large.png
Ditemani Didit, Prabowo Sambangi Luhut di Hari Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191863//presiden_prabowo_subianto-MvdV_large.jpeg
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement