HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Pastikan MNC Group Siap Bantu Komdigi Dorong Transformasi Digital

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:28 WIB
Hary Tanoe Pastikan MNC Group Siap Bantu Komdigi Dorong Transformasi Digital
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (Foto: M Fadli Farhan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mengutamakan digitalisasi. Sehingga transformasi digital untuk proses integrasi teknologi dalam berbagai aspek dilakukan sejak hari pertama menjabat sebagai pemimpin negara.

MNC Group sebagai salah satu perusahaan media terbesar siap membantu pemerintah untuk mensosialisasikan transformasi digital. Sebab, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Di sosial media, traffic kita juga cukup besar, mencapai 1,5 miliar view di YouTube dan TikTok. Jadi kalau ingin menyampaikan apa pun, kami bisa bantu kapan pun. Karena ini untuk kepentingan kebaikan," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam MNC Forum LXXVII (77th) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

"Kami siap berkolaborasi, baik TV, Pay TV, streaming juga aktif, radio network juga sudah di mana-mana. Kemudian, ada satu yang juga tidak kalah penting kami punya 62 TV lokal tapi yang siaran lokal baru 26," lanjutnya.

Hary mengungkapkan apa yang dicanangkan pemerintah saat ini dapat berjalan baik dengan proses digitalisasi, harus memfokuskan pada masyarakat menengah ke bawah. Sebab, proses transaksi terjadi paling besar di kelas tersebut. 

"Masyarakat menengah ke bawah ini harus bertumbuh pertumbuhannya  supaya mesin ekonomi kita makin besar. Jadi untuk memperbesar itu tidak ada cara lain mempercepat pertumbuhan yang ketinggalan," ujarnya.

"Sehingga mereka ikut menjadi bagian mesin yang produktif untuk membangun ekonomi nasional sehingga 8 persen itu bisa tercapai dan sustainable artinya berkelanjutan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
