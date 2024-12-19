Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pinjol Makan Korban, DPR: Tak Ada Political Will Regulator yang Tegas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:49 WIB
Pinjol Makan Korban, DPR: Tak Ada Political Will Regulator yang Tegas
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti banyaknya kasus bunuh diri akibat pinjaman online (pinjol). Menurutnya, selama ini belum ada political will atau komitmen dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara.

"Pinjol ini sudah bukan lagi hanya sebagai masalah financial tetapi juga telah merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit orang yang bunuh diri akibat terjerat pinjol," kata Cucun, Kamis (19/12/2024).

Kasus bunuh diri akibat pinjol kerap terjadi di Indomesia. Teranyar, satu keluarga berisi tiga orang di Ciputat, Tangerang Selatan, ditemukan meninggal dunia pada Minggu 15 Desember 2024 diduga lantaran terlilit utang pinjol.

Kemudian, pada Maret lalu, ada juga 4 orang dalam satu keluarga nekat melompat dari lantai 22 Apartemen Teluk Intan Tower Topas Penjaringan, Jakarta Utara, yang disebut karena masalah pinjol.

Cucun pun merasa heran, banyaknya dampak pinjol yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat tak juga membuat pemegang kebijakan melakukan terobosan dalam pemberantasan pinjol.

Halaman:
1 2
      
