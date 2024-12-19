Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rumuskan Regulasi, Keterlibatan Akademisi Dinilai Perlu Dimaksimalkan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |23:13 WIB
Rumuskan Regulasi, Keterlibatan Akademisi Dinilai Perlu Dimaksimalkan
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA  – Partisipasi akademisi diharapkan dapat lebih dioptimalkan oleh para pengambil kebijakan dalam penyusunan regulasi. Dengan melibatkan akademisi secara aktif, pemerintah dapat memanfaatkan hasil kajian ilmiah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan kesehatan.

Hal ini menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam acara Guest Lecture bertema "Challenge in the Use of Evidence to Inform Policy" yang diadakan oleh Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.

Koordinator Health Policy Analysis dari Evidence-Based Health Policy Center IMERI-FKUI, Ahmad Fuady, menyampaikan bahwa keterlibatan akademisi dalam penyusunan kebijakan saat ini masih belum maksimal. Terlihat dari rendahnya tingkat pelibatan akademisi di berbagai tingkatan kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Contoh di undang-undang, kita tidak bisa terapkan 100% akademisi terlibat dan berikan kontribusi kontekstual. Tapi kalau bicara di daerah, itu level keterlibatan akademisi sangat tinggi,” kata Ahmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/12/2024).

Ahmad menjelaskan bahwa kontribusi akademisi sebesar 30% di tingkat nasional sudah tergolong signifikan. Akan tetapi, akademisi sering dilibatkan di tahap akhir, saat kebijakan sudah hampir disahkan. 

"Kalau mau ditandatangani, keterlibatan akademisi baru ada. Sekarang ini bagaimana caranya keterlibatan akademisi bukan di belakang. Perlu ada proses keterlibatan yang bermakna, bukan sekadar diundang sosialisasi sementara minggu depan sudah mau diketuk baru ditanya, ada masukan apa dalam waktu singkat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement