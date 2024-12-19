Perintahkan Kader Siaga, Megawati Sinyalir Ada yang Ingin Acak-Acak PDIP Jelang Kongres

JAKARTA - PDI Perjuangan mencium adanya upaya-upaya dari pihak luar yang coba menganggu internal partai jelang pelaksanaan Kongres pada 2025 mendatang. Hal ini telah menjadi perhatian Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan melihat berbagai indikasi yang menurut kami sesuatu yang bersifat anomali. Di mana, di berbagai tempat kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Di mana, kata dia, spanduk yang dipasang ini coba mempertanyakan tentang legalitas dari partai. Khususnya, terkait penambahan personel jelang Kongres PDIP. "Ini kami melihat, mengamati, ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," ujarnya.

"Oleh karena itu, diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengawut-awut dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," tutur dia menegaskan.

Di sisi lain, Megawati juga berterima kasih kepada jajaran partai yang telah menunjukkan soliditas partai, dengan mempertanyakan berbagai tindakan-tindakan yang mengindikasikan penyerangan terhadap internal partai.

"Dan itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia, bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )