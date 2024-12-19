Viral Wanita Terseret 100 Meter saat Pertahankan Motornya yang Dicuri

Viral Wanita di Jakut Terseret 100 Meter saat Pertahankan Motornya yang Dicuri (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Viral aksi pencurian sepeda motor terjadi di Cilincing, Jakarta Utara yang menyebabkan korban seorang wanita mengalami luka akibat terseret lantaran mempertahankan motornya.

Dari video yang dilihat, terlihat pelaku mengenakan jaket berwarna hitam mengendarai motor yang diketahui milik korban. Pelaku memacu kecepatan tinggi di jalanan tersebut.

Di dalam video itu, korban yang mengenakan baju putih berusaha untuk mempertahankan motornya hingga terseret puluhan meter sembari berpegangan pada bagian belakang motor.

Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragi menyebutkan korban terseret hingga 100 meter. “Korban terseret kurang lebih 100 meter,” kata Fernando saat dihubungi wartawan Kamis (19/12/2024).

Fernando mengungkapkan korban mengalami sejumlah luka dan masih menjalani perawatan intensif. “Masih rawat jalan di rumahnya, korban luka di punggung, paha, lutut dan jari kaki kanan dan kiri,” ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang terdeteksi berjumlah satu orang. “(Pelaku) diduga 1 orang,” kata dia.

(Angkasa Yudhistira)