Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Dugaan Korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta hingga Rp150 Miliar, Bikin Kegiatan Fiktif Palsukan Stempel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |15:30 WIB
Modus Dugaan Korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta hingga Rp150 Miliar, Bikin Kegiatan Fiktif Palsukan Stempel
Modus Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta Bikin Kegiatan Fiktif Palsukan Stempel (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menjelaskan modus dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran di Dinas Kebudayaan periode 2023. Kasipenkum Kejati Jakarta, Syahron Hasibuan menjelaskan kasus dugaan penyimpangan anggaran itu berkaitan dengan kegiatan Dinas Kebudayaan Jakarta yang diduga fiktif. 

Namun, kegiatan yang diduga fiktif itu ada dalam anggaran yang dilaporkan pada Dinas Kebudayaan Jakarta dengan modus pemalsuan stempel. 

“Nah, itu kan harus ada pertanggungjawaban secara administratif dalam rangka penyerapan anggaran. Nah diduga yang tadi itu fiktif kegiatannya, jadi stempel-stempel tari ini diduga dipalsukan,” kata Syahron saat dihubungi wartawan Kamis (19/12/2024).

Dia menjelaskan, kegiatan yang diduga fiktif itu memiliki nilai atau menyerap anggaran sebesar Rp150 miliar. “Artinya dipalsukan, sanggar tarinya memang ada tapi oleh dinas ini kegiatannya tidak dilaksanakan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan beberapa lokasi lainnya, Rabu (18/12/2024). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan yang didanai anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan nilai mencapai Rp150 miliar.

Penggeledahan dilakukan setelah Kejati Jakarta meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan pada 17 Desember 2024. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT-5071/M.1/Fd.1/12/2024.

“Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191840//uskup_keuskupan_agung_jakarta_kardinal_ignatius_suharyo-sif9_large.jpg
Kardinal Suharyo Soal Kepala Daerah Korupsi: Semua Mesti Bertobat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190616//tersangka_korupsi_immanuel_ebenezer-g5y3_large.jpg
Perkara Korupsi Eks Wamenaker Masuk Tahap II, Noel: Petarung Harus Siap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190087//kpk-Dg43_large.jpg
Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen hingga Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188084//terdakwa_haji_halim_ali_di_pengadilan_negeri_kelas_i_palembang-IF0T_large.jpg
Haji Halim Ali Tetap Diwajibkan Jalani Sidang, Keluarga Khawatirkan Kondisi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260//ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement