Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 3 Pelaku TPPO Jual Cewek di Michat, Begini Modusnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |16:16 WIB
Polisi Tangkap 3 Pelaku TPPO Jual Cewek di Michat, Begini Modusnya
Pelaku perdagangan orang (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus tiga tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau pekerja seks komersial (PSK) anak di bawah umur. Dua tersangka di antaranya merupakan pasangan kekasih.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, ketiga tersangka masing-masing berinisial A, W dan F. Kasus ini bermula ketika korban yang masih berusia 15 tahun ditawari bekerja di sebuah restoran di wilayah Jakarta.

"Namun setelah diajak, didampingi ternyata tidak dipekerjakan di restoran, tapi dieksploitasi secara seksual di daerah Mangga Besar, Jakarta," kata Bismo kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Korban pun menceritakan kisah pilunya itu kepada ibunya dan melapor ke polisi. Polisi yang melakukan penyelidikan dan menangkap ketiga tersangka.

"Tiga tersangka. Dua laki-laki (A dan F) satu perempuan (W)," jelas Bismo.

Dari hasil pemeriksaan polisi, korban telah diekspoitasi seksual oleh para tersangka sebanyak 26 kali di 4 hotel berbeda di wilayah Mangga Besar, Jakarta melalui aplikasi Michat. Tarif yang dipasang para tersangka berkisar antara Rp250 ribu-Rp400 ribu.

"Uang diserahkan dari korban kepada pelaku perempuan (W), digunakan di antaranya untuk membiayai penginapan, makan, dan jajan," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482//simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444//appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement