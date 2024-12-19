Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan hingga Malam Ini, Berikut Wilayahnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |18:40 WIB
Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan hingga Malam Ini, Berikut Wilayahnya
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga malam ini, Kamis (19/12/2024).  

Berdasarkan data dari BPBD Jakarta, update peringatan ini potensi hujan sedang hingga lebat dan dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang berlaku hingga malam hari ini. Update dari BPBD Jakarta ini akan diperbarui setiap jamnya.

Berikut wilayah Jabodetabek yang berpotensi diguyur hujan sedang-lebat hingga malam hari ini:

- Jakarta Pusat: Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, Johar Baru, Gambir, Sawah Besar, Kemayoran.
- Jakarta Utara: Kelapa Gading, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Pademangan.
- Jakarta Barat: Kebon Jeruk, Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kalideres, Pal Merah, Kembangan.
- Jakarta Selatan: Tebet, Setiabudi, Mampang Prapatan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pancoran, Pesanggrahan, Pasar Minggu, Cilandak, Jagakarsa,
- Jakarta Timur: Matraman, Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Duren Sawit, Kramatjati, Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, Cipayung.
- Kepulauan Seribu: Kepulauan Seribu Utara.
- Kabupaten Bogor: Leuwiliang, Cibungbulang, Jasinga, Parung Panjang, Nanggung, Cigudeg, Tenjo, Sukajaya, Leuwisadeng, Parung, Gunung Sindur, Kemang, Clampea, Rumpin, Ciseeng, Ranca Bungur.
- Kota Bogor 
- Koto Depok 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
