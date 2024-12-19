Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ban Truk Pecah, Puluhan Mobil Terjebak di Jalur Transjakarta Jaktim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |20:58 WIB
Ban Truk Pecah, Puluhan Mobil Terjebak di Jalur Transjakarta Jaktim
Ban truk pecah, puluhan mobil terjebak di Jalur Transjakarta Jaktim (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk mengalami pecah ban di dekat Halte Buaran, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024) malam. Peristiwa itu menyebabkan kemacetan di ruas jalan itu.

Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 20.27 WIB Terlihat truk yang tengah melintas di jalur Transjakarta mengalami becah ban pada bagian roda belakang. Kejadian itu membuat truk tidak bisa berjalan.

Truk pun terlihat memalang seluruh ruas jalur Transjakarta hingga akses ruas jalan itu tak bisa digunakan. Bahkan, kejadian itu juga membuat puluhan mobil yang memakai jalur Transjakarta ikut terjebak di jalur Transjakarta.

Kemacetan pun tak terhindarkan di ruas jalan Transjakarta maupun di ruas jalan biasa. Bahkan, bus Transjakarta harus menggunakan jalur masyarakat umum.

Beberapa kendaraan yang terlanjur masuk di jalur Transjakarta terlihat memundurkan kendaraannya. Sementara, beberapa yang terjebak di lajur itu harus menunggu truk tersebut dievakuasi.

Ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai baru terlihat lebih lancar di sekitar Stasiun Buaran persis di lampu merah simpang Jalan Raden Inten.

Sementara, kendaraan derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta terlihat sudah tiba di lokasi untuk menderek truk yang memalang jalan itu.
 

(Arief Setyadi )

      
