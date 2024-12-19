Demo di KPK, Mahasiswa Kembali Desak Tangkap Harun Masiku dan Pihak yang Melindungi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh mahasiswa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024). Mereka mendesak agar Harun Masiku dan pihak yang melindunginya segera ditangkap.

Demonstrasi kali ini digelar oleh Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI), Massa BEM PTNU dan Massa Universitas Pamulang dan Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Jakarta.

Berdasarkan pantauan, terlihat mereka membawa sejumlah atribut seperti bendera dan poster, bergambar Harun Masiku. Sesekali juga mereka berteriak meminta Harun Masiku segera ditangkap.

“Tangkap, tangkap Harun Masiku,” teriak orator di atas mobil komando yang diikuti peserta aksi.

Terlihat massa juga sempat menyalakan flare di depan gedung KPK. Sejumlah peserta juga terlihat menaiki tembok depan KPK sembari mengibarkan bendera.

Peserta aksi tersebut juga sempat membakar ban bekas serta melempari kertas dan botol minuman ke dalam Gedung KPK. Mereka juga meminta kepada lembaga antirasuah untuk menangkap seluruh pihak yang melindungi dan menyembunyikan Harun Masiku.

Menurut Ketua Umum PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia), Bintang Wahyu Saputra, kasus Harun Masiku ini menjadi penanda mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

"Kasus Harun Masiku membuka mata publik tentang perlunya sistem hukum yang lebih tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi, apa pun jabatan atau pengaruh yang mereka miliki," kata Bintang dalam keterangannya.