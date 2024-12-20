Peristiwa 20 Desember: Pelantikan Kabinet Indonesia Serikat

JAKARTA – Berbagai peristiwa terjadi pada 20 Desember setiap tahunnya. Salah satunya, Uni Soviet pernah menjadi salah satu kekuatan besar dunia sebelum akhirnya bubar pada tahun 1991.

Salah satu elemen penting dalam sejarah Soviet adalah keberadaan Cheka, sebuah badan keamanan atau polisi rahasia yang dikenal dengan operasi-operasi rahasianya. Organisasi ini dibentuk pada 20 Desember 1917.



Tanggal 20 Desember menyimpan sejumlah peristiwa bersejarah yang menarik untuk dikenang. Apa saja peristiwa tersebut? Berikut rangkuman dari beberapa kejadian penting yang terjadi pada tanggal tersebut.:

- Pembentukan Cheka

Pada 20 Desember 1917, pemimpin revolusi Bolshevik, Vladimir Lenin, mendirikan Cheka sebagai badan keamanan pertama Soviet. Organisasi ini dipimpin oleh Felix Edmundovich Dzerzhinsky dan kemudian direorganisasi setelah tahun 1922.

Meski disebut sebagai polisi rahasia, fungsi dan operasi Cheka tidak terkait dengan tugas kepolisian konvensional.

- Pelantikan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)



Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk. Pada 20 Desember 1949, kabinet RIS resmi dilantik dan menjalankan tugas hingga 6 Desember 1950.

Setelah periode ini, RIS diubah kembali menjadi Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan.

- Penyerahan Makau ke China



Makau merupakan bekas koloni Eropa yang dikuasai sejak abad ke-16. Pada 20 Desember 1999, Portugal secara resmi menyerahkan kedaulatan Makau kepada China.

Terletak di pesisir selatan China, sekitar 70 kilometer dari Hong Kong, Makau kini berstatus sebagai wilayah administratif khusus China.