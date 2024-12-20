Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Gelar Sertijab Pimpinan dan Dewas Periode 2024-2029 Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |08:27 WIB
KPK Gelar Sertijab Pimpinan dan Dewas Periode 2024-2029 Hari Ini
Sertijab Pimpinan dan Dewas KPK Berlangsung Hari Ini. Foto: Dok Ilustrasi.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar serah terima jabatan (sertijab) pimpinan periode 2024-2029 hari ini, Jumat (20/12/2024). Bukan hanya pimpinan, posisi Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga bakal resmi berganti. 

"Betul hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK"  kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya. 

Kegiatan tersebut akan digelar di Gedung Juang KPK. Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB. 

Pimpinan dan Dewas KPK ini telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 16 Desember 2024, lalu. Setelah dilantik, mereka mengikuti program induksi pada 17-19 Desember. 

"Namanya induksi kan cuma proses untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang baru bergabung dalam satu organisasi Agar mereka lebih cepat beradaptasi dengan peran dan lembaganya," kata Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung ACLC KPK, Selasa (17/12/2024). 

 

