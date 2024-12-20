Panglima TNI Apresiasi Babinsa atas Pembinaan Teritorial yang Luar Biasa

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan penghargaan dan motivasi kepada para Babinsa jajaran Kodam IV/Diponegoro, bertempat di Balai Diponegoro Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 19 Desember 2024.

Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas dedikasi para Babinsa yang telah menjaga kondusifitas wilayah, terutama selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya pembinaan teritorial yang telah menciptakan hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

“Saya lihat pembinaan teritorial sangat bagus, masyarakat sangat antusias sama kita, tolong pertahankan supaya kita tetap dipandang baik oleh masyarakat,” kata Agus dikutip Jumat (20/12/2024).

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa tugas TNI ke depan akan semakin kompleks, dengan fokus utama membantu program pemerintah berjalan lancar. Para Babinsa, sebagai ujung tombak TNI di wilayah, diharapkan terus meningkatkan kinerja mereka dengan dukungan kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagai bentuk penghargaan, Agus memberikan hadiah kepada Babinsa yang berprestasi, termasuk mereka yang memiliki anak berprestasi. Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata apresiasi terhadap kinerja positif yang telah membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut ini diantaranya Wakasad Letjen TNI Tandyo Budi R, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Jamalullael dan Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi beserta seluruh PJU serta Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro.

(Puteranegara Batubara)