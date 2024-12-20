Momen Jokowi Asyik Nonton Video Viral Emak-Emak Nyanyi Usai Dipecat PDIP

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengunggah postingan dirinya yang sedang asyik menonton atau memberi reaksi video viral emak-emak bernyanyi dan berjoged. Diketahui, belum lama ini, Jokowi dan keluarga telah resmi dipecat PDIP.

Terlihat Jokowi yang memakai kaos berwarna abu-abu sedang memegang handphone. Dirinya melihat video viral emak-emak berbaju hijau tengah bernyanyi.

Saat menyaksikan video tersebut, Jokowi pun menggoyangkan kepala dan badannya mengikuti irama lagu yang dinyanyikan emak-emak dalam video tersebut.

Bahkan tangan Jokowi membentuk senjata pistol mengikuti lirik yang dinyanyikan video tersebut.

Momen mereaksi video viral emak-emak itu Jokowi unggah di akun instagramnya. Saat ini video Jokowi tersebut telah disukai sebanyak 771 ribu.

"Wah ini seru dan lucu banget," kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggahnya.

