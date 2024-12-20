Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Asyik Nonton Video Viral Emak-Emak Nyanyi Usai Dipecat PDIP

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |09:26 WIB
Momen Jokowi Asyik Nonton Video Viral Emak-Emak Nyanyi Usai Dipecat PDIP
Momen Jokowi Asyik Memberi Reaksi ke Video Viral Emak-Emak Nyanyi. Foto: Tangkapan Layar Medsos.
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengunggah postingan dirinya yang sedang asyik menonton atau memberi reaksi video viral emak-emak bernyanyi dan berjoged. Diketahui, belum lama ini, Jokowi dan keluarga telah resmi dipecat PDIP. 

Terlihat Jokowi yang memakai kaos berwarna abu-abu sedang memegang handphone. Dirinya melihat video viral emak-emak berbaju hijau tengah bernyanyi.

Saat menyaksikan video tersebut, Jokowi pun menggoyangkan kepala dan badannya mengikuti irama lagu yang dinyanyikan emak-emak dalam video tersebut.

Bahkan tangan Jokowi membentuk senjata pistol mengikuti lirik yang dinyanyikan video tersebut.

Momen mereaksi video viral emak-emak itu Jokowi unggah di akun instagramnya. Saat ini video Jokowi tersebut telah disukai sebanyak 771 ribu.

"Wah ini seru dan lucu banget," kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggahnya.

(Puteranegara Batubara)

      

