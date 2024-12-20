Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Anies Baswedan Bisa Jadi Ketum PPP?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |10:08 WIB
Apakah Anies Baswedan Bisa Jadi Ketum PPP?
Anies Baswedan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) M. Romahurmuziy menegaskan, pihaknya terbuka bagi siapapun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Ka’bah itu. Ia menegaskan, siapapun tokoh bisa gabung PPP sepanjang punya irisan pemikiran yang sama.

"Siapapun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP," kata Rommahurmuziy dikutip, Jumat (20/12/2024). 

Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan. Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya.

"Apalagi pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP," terang Gus Rommy.

Sebelumnya, Gus Rommy mengungkapkan ada empat tokoh yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum partai berlambang ka’bah tersebut. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengaku telah menerima aspirasi sosok yang dinilai mampu memimpin PPP.

Maka itu, dia mendesak Muktamar PPP segera digelar pada awal 2025. Muktamar itu sedianya juga akan memilih pemimpin baru untuk menakhodai partai.

 

