Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin di Bali, Pastikan Pengamanan Nataru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |11:27 WIB
Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin di Bali, Pastikan Pengamanan Nataru
Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Pasukan Pengamanan Nataru di Bali. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Jumat (20/12/2024).

Sigit mengungkapkan, apel pasukan ini merupakan rangkaian memastikan kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kegiatan tersebut, juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. 

"Baru saja kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, dirinya bersama Panglima memimpin langsung apel pasukan pengamanan Nataru di Bali. Menurutnya hal itu lantaran Pulau Dewata menjadi salah satu wilayah yang akan dituju oleh masyarakat menghabiskan waktu libur akhir tahunnya. 

"Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan liburan akhir tahun, baik dari turis domestik maupun turis internasional," ujar Sigit.

Apel gelar pasukan ini, kata Sigit merupakan komitmen dari TNI, Polri dan stakeholder terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. 

"Perlu saya laporkan bahwa kegiatan kali ini merupakan bagian dari kita untuk memastikan bahwa seluruh pergelaran pasukan betul-betul siap termasuk sarana dan prasarananya," ucap Sigit. 

Apalagi, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diperkirakan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,7 juta orang. Dan ini meningkat sekitar 2,83 persen atau kurang lebih 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. 

"Namun demikian, prediksi kita ini juga bisa meningkat jauh lebih tinggi, ini mengingat tahun lalu dari survey yang ada, realitanya meningkat 17 persen. Jadi tentunya kita harus mengantisipasi kemungkinan meningkatnya. Kemudian dari hasil pengecekan, rapat koordinasi, kita perkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai tanggal 21 Desember dan juga tanggal 28 Desember 2024. Sementara puncak arus balik kita perkirakan tanggal 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025," papar Sigit. 

Sigit menyebut, kegiatan pengamanan terkait Nataru ini meliputi berbagai hal. Mulai dari pengamanan arus mudik, tempat ibadah dan objek wisata ataupun lokasi yang dituju warga saat pergantian tahun. 

"Sehingga tentunya kita semua harus melaksanakan pelayananan, pengamanan, terhadap seluruh rangkaian kegiatan masyarakat   yang ada. Oleh karena itu, Polri melaksanakan kegiatan opreasi kepolisian terpusat, operasi lilin 2024, selama 13 hari mulai tanggal 21 Desember sampai 2 Januari 2025 dengan melibatkan 141.605 personel gabungan Polri-TNI dan stakeholder terkait," kata Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704/kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187530/kapolri_jenderal_listyo_sigit-WEs0_large.jpeg
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186966/kapolri_jenderal_listyo_sigit-TXAm_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186816/kapolri_jenderal_listyo_sigit-K13L_large.jpg
Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement