Pemerintahan Prabowo Gencar Bangun Prasarana Pendidikan Berkualitas

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya. Bahkan, pemerintah menyiapkan alokasi APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Diketahui, Pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa, dan tentu saja, keberadaan infrastruktur yang memadai memegang peran vital dalam menunjang proses belajar mengajar.

Direktorat Prasarana Strategis, bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terus mengupayakan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 4.363 sekolah, dan 792 madrasah telah dibangun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak," kata Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah, Jumat (20/12/2024).

Di samping itu, lebih dari 41 universitas baru telah berdiri di daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan fasilitas pendidikan tinggi

"Ini membuka kesempatan bagi lebih banyak anak muda Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus merantau jauh dari rumah," sambungnya.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam. Sebanyak 424 sekolah yang rusak akibat gempa, banjir, atau longsor telah direnovasi untuk memastikan pendidikan tetap berjalan meski di tengah kondisi sulit.

Direktorat Prasarana Strategis tak hanya fokus pada kuantitas pembangunan. Standar kualitas terus ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas modern seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, hingga akses internet.