Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintahan Prabowo Gencar Bangun Prasarana Pendidikan Berkualitas

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |15:34 WIB
Pemerintahan Prabowo Gencar Bangun Prasarana Pendidikan Berkualitas
Pemerintahan Prabowo Gencar Bangun Prasarana Pendidikan Berkualitas
A
A
A

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya. Bahkan, pemerintah menyiapkan alokasi APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Diketahui, Pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa, dan tentu saja, keberadaan infrastruktur yang memadai memegang peran vital dalam menunjang proses belajar mengajar.

Direktorat Prasarana Strategis, bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terus mengupayakan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 4.363 sekolah, dan 792 madrasah telah dibangun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak," kata Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah, Jumat (20/12/2024).

Di samping itu, lebih dari 41 universitas baru telah berdiri di daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan fasilitas pendidikan tinggi

"Ini membuka kesempatan bagi lebih banyak anak muda Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus merantau jauh dari rumah," sambungnya.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam. Sebanyak 424 sekolah yang rusak akibat gempa, banjir, atau longsor telah direnovasi untuk memastikan pendidikan tetap berjalan meski di tengah kondisi sulit.

Direktorat Prasarana Strategis tak hanya fokus pada kuantitas pembangunan. Standar kualitas terus ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas modern seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, hingga akses internet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017/prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012/prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436/pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190200/prabowo-z0OY_large.jpg
Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190047/prabowo-alFw_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003/prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement