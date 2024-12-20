Zulhas Minta Kader PAN Wujudkan Program Swasembada Pangan Prabowo

SURABAYA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta seluruh kader PAN untuk membantu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Karena hal tersebut sudah kemukakan Prabowo Subianto saat Sidang Paripurna MPR RI usai dilantik menjadi Presiden.

Demikian diutarakan Zulhas saat acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya.

“Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu Sidang Paripurna MPR. Pergi ke APEC G20 berubah lagi swasembada pangan pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” kata Zulhas dikutip, Jumat (20/12/2024).

Dikatakan Zulhas, cita-cita tersebut harus diwujudkan. Apalagi saat ini, sektor pertanian masih belum mendapatkan perhatian serius. Baru pada era Presiden Prabowo saja sektor pertanian mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Kita hari ini sudah 29 atau 28 tahun Reformasi. Saudara-saudara menyadari nggak yang paling tertinggal yang paling tidak mendapatkan perhatian (yaitu) pertanian, peternakan, dan nelayan. Ini lah bidang yang paling tertinggal,” tutur Zulhas.

Zulhas melanjutkan, sebelum era Reformasi, sektor pertanian justru mendapatkan perhatian yang lebih. Bahkan kontribusi pada sektor tersebut mencapai 67 persen.

“Zaman Pak Harto (Presiden Soeharto, kontribusi tenaga kerja dari sektor pertanian 67 persen. Jadi kalau ada 100 pekerja, 67 orang itu di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan,” ungkap Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan ini bersyukur di era Presiden Prabowo kembali memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian. “Terima kasih ke presiden Prabowo. Karena pangan menjadi program prioritas utama,” tutup Zulhas.