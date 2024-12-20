Reaksi Ketua KPK Terkait Pernyataan Prabowo soal Pengampunan Koruptor

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto enggan terburu-buru mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pengampunan koruptor dengan syarat mengembalikan uang yang mereka curi. Menurutnya, pernyataan Prabowo tersebut belum secara mendetail.

"Kita harus lihat konteksnya, konteksnya beliau kan menyampaikan itu masih secara umum," kaya Setyo usai Sertijab pimpinan KPK, Jumat (20/12/2024).

Setyo menilai, pernyataan Prabowo itu akan dijelaskan lebih mendetail oleh menteri-menteri terkait. Termasuk mekanisme pengampunan yang dimaksud.

"Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau, seperti apa. Karena kan kelanjutanya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur," ujarnya.

Setyo meyakini, pengampunan koruptor tidak akan diberlakukan ke semua perkara yang ada. Sebab, berdasarkan sejumlah pernyataan Prabowo semenjak terpilih jadi Presiden, ia sangat konsen terhadap pemberantasan korupsi.

"Saya yakin beliau sudah memiliki konsep itu. Tapi ini adalah baru statemen pertama. Oleh karena itu, nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa," ucapnya.