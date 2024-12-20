Jokowi Bilang Waktu Akan Menguji Usai Dipecat, PDIP Beri Balasan Menohok!

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus turut membalas pernyataan Joko Widodo (Jokowi) terkait waktu yang akan menguji usai dirinya dipecat sebagai kader partai.

Deddy menyatakan bahwa waktu memang sudah menguji sekaligus membuktikan bagaimana sikap Jokowi sebagai kader partai. Hal itu ditunjukkan dengan adanya surat pemberhentian dari partai.

"Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan, terhadap konstitusi," kata Deddy dikutip Jumat (20/12/2024).

Anggota Komisi II DPR itu lantas menyinggung tindakan-tindakan yang telah dilakukan Presiden Ketujuh RI itu. Menurutnya, Jokowi telah melakukan gaya politik gentong babi.

"Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual, akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas," ujarnya.