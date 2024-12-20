Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bilang Waktu Akan Menguji Usai Dipecat, PDIP Beri Balasan Menohok!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |19:17 WIB
Jokowi Bilang Waktu Akan Menguji Usai Dipecat, PDIP Beri Balasan Menohok!
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus turut membalas pernyataan Joko Widodo (Jokowi) terkait waktu yang akan menguji usai dirinya dipecat sebagai kader partai.

Deddy menyatakan bahwa waktu memang sudah menguji sekaligus membuktikan bagaimana sikap Jokowi sebagai kader partai. Hal itu ditunjukkan dengan adanya surat pemberhentian dari partai.

"Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan, terhadap konstitusi," kata Deddy dikutip Jumat (20/12/2024). 

Anggota Komisi II DPR itu lantas menyinggung tindakan-tindakan yang telah dilakukan Presiden Ketujuh RI itu. Menurutnya, Jokowi telah melakukan gaya politik gentong babi. 

"Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual, akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jokowi Dipecat PDIP jokowi pdip
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291/pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement