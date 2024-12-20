Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kantor Digeledah KPK, OJK Tegaskan Dukung Proses Hukum

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |19:45 WIB
Kantor Digeledah KPK, OJK Tegaskan Dukung Proses Hukum
OJK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan aliran dana CSR Bank Indonesia (BI).

"OJK akan bekerja sama dan mendukung KPK dalam menjalankan proses hukum yang sedang dilakukan," kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Sebagai lembaga negara, ujar Ismail, pihaknya menyatakan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.

OJK juga memastikan seluruh layanan OJK kepada sektor jasa keuangan dan masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu.

"OJK akan terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat," terangnya.

 

