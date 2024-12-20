Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Bertaubat: Kembalikan yang Kau Curi

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kesempatan taubat bagi para koruptor. Namun, dirinya meminta para koruptor mengembalikan semua hasil curiannya kepada negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. Acara tersebut digelar di Al-Azhar Convention Center.

"Memberi kesempatan untuk taubat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, Ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong.," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun bakal memaafkan jika para koruptor mengembalikan semua aset yang dikorupsi. Dirinya menyebut para koruptor bisa mengembalikan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ungkapnya.

Prabowo juga menyebut banyak pihak yang masih meragukan kepemimpinannya. Termasuk, katanya, banyak yang mencibir terkait program-program di pemerintahannya.

"Mereka yang masih meragukan, dua bulan saya memimpin masih mereka bertanya-tanya. saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat dua bulan. dua bulan iya kan, Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap," kata Prabowo.

"Saudara saudara sekalian, yang nyinyir sama saya silakan kau duduk aja di sebelah situ, ya, ini belum apa apa, ini belum apa apa. nanti, nanti enam bulan lagi baru saudara boleh nilai Pemerintah Prabowo Subianto," sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu demi kemajuan bangsa.