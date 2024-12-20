Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Bertaubat: Kembalikan yang Kau Curi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |22:44 WIB
Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Bertaubat: Kembalikan yang Kau Curi
Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kesempatan taubat bagi para koruptor. Namun, dirinya meminta para koruptor mengembalikan semua hasil curiannya kepada negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. Acara tersebut digelar di Al-Azhar Convention Center.

"Memberi kesempatan untuk taubat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, Ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong.," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun bakal memaafkan jika para koruptor mengembalikan semua aset yang dikorupsi. Dirinya menyebut para koruptor bisa mengembalikan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ungkapnya.

Prabowo juga menyebut banyak pihak yang masih meragukan kepemimpinannya. Termasuk, katanya, banyak yang mencibir terkait program-program di pemerintahannya.

"Mereka yang masih meragukan, dua bulan saya memimpin masih mereka bertanya-tanya. saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat dua bulan. dua bulan iya kan, Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap," kata Prabowo.

"Saudara saudara sekalian, yang nyinyir sama saya silakan kau duduk aja di sebelah situ, ya, ini belum apa apa, ini belum apa apa. nanti, nanti enam bulan lagi baru saudara boleh nilai Pemerintah Prabowo Subianto," sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu demi kemajuan bangsa. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956/wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191932/prabowo-htnv_large.jpg
Prabowo: Di Tengah Natal, Bangsa Indonesia Tak Boleh Lupakan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191924/prabowo-Tmn9_large.jpg
Prabowo Minta Aparatur Pemerintah Tak Libur Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191756/presiden_prabowo-XMrk_large.jpg
Prabowo Ucapkan Selamat Natal 2025, Ajak Rakyat Indonesia Perkuat Semangat Gotong Royong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191743/prabowo_subianto-CtHz_large.jpg
Prabowo Ungkap Ada Upaya Hambat Penertiban Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191699/prabowo-JSBz_large.jpg
Prabowo : Rp6,6 Triliun Hasil Penertiban Hutan Bisa Bikin 100 Ribu Rumah Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement