Volume Kendaraan di Ruas Tol Regional Nusantara Meningkat Jelang Natal

JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani menyebutkan, berdasarkan data lalu lintas (lalin), tercatat sejak hari Rabu-Kamis, 18-19 Desember 2024 menjelang Natal, peningkatan volume lalin terjadi di semua ruas tol yang berada di bawah koordinasi Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara).

"Selama dua hari tersebut, total 346.586 kendaraan telah melintas di Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), Ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Ruas Tol Manado-Bitung (Mabit) dan Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya, pada Rabu 18 Desember 202, JNT mencatat total 172.331 kendaraan atau meningkat 4.8% dari lalin kondisi normal 164.370 kendaraan. Adapun rincian volume lalin masing-masing ruas tol sebagai berikut:

1. Ruas Tol Belmera: tercatat 84.907 kendaraan atau meningkat 3,9% dari volume lalin normal, 81.725 kendaraan;

2. Ruas Tol MKTT: tercatat 15.206 kendaraan atau meningkat 16% dari volume lalin normal, 13.105 kendaraan;