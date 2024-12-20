Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Volume Kendaraan di Ruas Tol Regional Nusantara Meningkat Jelang Natal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |23:10 WIB
Volume Kendaraan di Ruas Tol Regional Nusantara Meningkat Jelang Natal
Volume kendaraan di Ruas Tol Regional Nusantara meningkat jelang Natal (Foto: Ist/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani menyebutkan, berdasarkan data lalu lintas (lalin), tercatat sejak hari Rabu-Kamis, 18-19 Desember 2024 menjelang Natal, peningkatan volume lalin terjadi di semua ruas tol yang berada di bawah koordinasi Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara).

"Selama dua hari tersebut, total 346.586 kendaraan telah melintas di Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), Ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Ruas Tol Manado-Bitung (Mabit) dan Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya, pada Rabu 18 Desember 202, JNT mencatat total 172.331 kendaraan atau meningkat 4.8% dari lalin kondisi normal 164.370 kendaraan. Adapun rincian volume lalin masing-masing ruas tol sebagai berikut:

1. Ruas Tol Belmera: tercatat 84.907 kendaraan atau meningkat 3,9% dari volume lalin normal, 81.725 kendaraan;

2. Ruas Tol MKTT: tercatat 15.206 kendaraan atau meningkat 16% dari volume lalin normal, 13.105 kendaraan;

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180/lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516/rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183468/lalu_lintas-E4cu_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Presiden Prabowo, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180202/demo_guru-U1pF_large.jpg
Ada Demo Guru, Jalan Sekitar Patung Kuda Arah Kedubes AS Jakpus Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179120/pengalihan-xoBX_large.jpg
Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/338/3171334/rekayasa-ukt7_large.jpg
Catat! Dishub DKI Rekayasa Lalin Imbas Panglima TNI Run di CFD Sudirman-Thamrin Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement