Operasi Lilin 2024, Panglima TNI Terjunkan 80.846 Prajurit di Seluruh Indonesia

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024 di Bali (Foto: Dok TNI)

JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024, Jumat (20/12/2024).

Gelar pasukan dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, bertempat di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Panglima TNI menyampaikan, TNI telah menyiapkan 80.846 personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk 3.500 personel di Provinsi Bali. Selain itu, TNI juga memberikan dukungan transportasi darat, laut, dan udara guna mendukung kelancaran operasi ini.

“Dalam pelaksanaan dukungan Natal dan Tahun Baru, TNI sudah menyiapkan secara keseluruhan 80.846 personel yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Bali sejumlah 3.500 personel, kemudian juga TNI memberikan dukungan transportasi darat, laut dan udara,” tegas Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya.



Panglima TNI berharap dengan keberadaan TNI, Polri dan Kementerian di lapangan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal dan libur Tahun Baru.

Turut hadir pada apel gelar Operasi Lilin 2024 diantaranya, Menteri Perhubungan RI, Kabasarnas RI, Dirut PT Jasa Raharja, Pj. Gubernur Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Danpuspom TNI, Irwasum Polri, dan Dankor Brimob Polri.



(Arief Setyadi )