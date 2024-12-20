Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Lilin 2024, Panglima TNI Terjunkan 80.846 Prajurit di Seluruh Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |23:19 WIB
Operasi Lilin 2024, Panglima TNI Terjunkan 80.846 Prajurit di Seluruh Indonesia
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024 di Bali (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024, Jumat (20/12/2024).

Gelar pasukan dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, bertempat di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Panglima TNI menyampaikan, TNI telah menyiapkan 80.846 personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk 3.500 personel di Provinsi Bali. Selain itu, TNI juga memberikan dukungan transportasi darat, laut, dan udara guna mendukung kelancaran operasi ini.

“Dalam pelaksanaan dukungan Natal dan Tahun Baru, TNI sudah menyiapkan secara keseluruhan 80.846 personel yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Bali sejumlah 3.500 personel, kemudian juga TNI memberikan dukungan transportasi darat, laut dan udara,” tegas Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya.


Panglima TNI berharap dengan keberadaan TNI, Polri dan Kementerian di lapangan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal dan libur Tahun Baru.

Turut hadir pada apel gelar Operasi Lilin 2024 diantaranya, Menteri Perhubungan RI, Kabasarnas RI, Dirut PT Jasa Raharja, Pj. Gubernur Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Danpuspom TNI, Irwasum Polri, dan Dankor Brimob Polri.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement