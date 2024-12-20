Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Angkutan Umum Jelang Nataru

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan kesiapan semua sarana dan prasarana transportasi di masa liburan akhir tahun agar berjalan lancar. Hal ini mengingat sudah mulai adanya lonjakan pergerakan perjalanan jelang perayaan Natal 2024 dan momen Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Kami berharap pemerintah memastikan kesiapan semua simpul transportasi karena saat ini sudah memasuki liburan. Apalagi, banyak masyarakat yang juga akan mudik dalam perayaan Hari Natal 2024,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

“Pastikan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan keterangan Kementerian Perhubungan, sebanyak 539.822 orang telah melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum hingga H-7 Hari Raya Natal 2024. Data tersebut diperoleh berdasarkan data pergerakan penumpang di 113 terminal, 23 pelabuhan penyeberangan, 264 pelabuhan laut, 56 bandar udara, 450 stasiun, 42 gerbang tol, dan 48 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek, serta ditambah pelaporan dari instansi pemerintah/lembaga pada saat pelaksanaan posko.

Selain pelayanan yang harus ditingkatkan di simpul transportasi, Puan meminta pemerintah untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat.

"Keselamatan dan keamanan masyarakat dalam perjalanan harus menjadi prioritas utama. Pemeriksaan keamanan tidak boleh tergesa-gesa, dan semua prosedur harus dilakukan sesuai standar yang berlaku," ucap Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti kebijakan penurunan harga tiket pesawat oleh pemerintah untuk momen libur akhir tahun ini yang sudah mulai berdampak dengan terlihat mulai adanya lonjakan penumpang selama beberapa hari terakhir. Puan menyambut positif hal tersebut.

"Namun, kebijakan ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek harga, melainkan juga pada kualitas pelayanan. Semua operator harus memastikan bahwa lonjakan penumpang tidak menurunkan standar pelayanan dan keselamatan," jelasnya.