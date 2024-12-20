Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Lebat Akibat Bibit Siklon Tropis 96W dan Suspect Area, Cek Wilayahnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |00:10 WIB
Waspada! Hujan Lebat Akibat Bibit Siklon Tropis 96W dan Suspect Area, Cek Wilayahnya
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi keberadaan Bibit Siklon Tropis 96W dan satu area gangguan tropis atau suspect area yang berpotensi tumbuh menjadi bibit siklon tropis. Gangguan tropis ini dapat menyebabkan hujan dengan intensitas lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

BMKG melaporkan Bibit Siklon Tropis 96W terpantau di perairan timur Pulau Siargao, Filipina. “Bibit siklon ini memiliki kecepatan angin maksimum 20 knot (40 km/jam) dengan tekanan udara minimum 1004,7 hPa,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (19/12/2024).

Sementara, BMKG juga mendeteksi suspect area terdeteksi di wilayah Queensland bagian utara. Gangguan tropis ini memiliki kecepatan angin maksimum 5-10 knot (9-19 km/jam) dengan tekanan udara minimum sekitar 1003 hPa.

Berikut dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 96W dalam 24 jam ke depan berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di wilayah berikut:

-           Sulawesi Utara

-           Maluku Utara

Angin kencang

-           Kalimantan utara

 

