H-7 Libur Natal, 152 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 152.253 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 Hari Raya Natal 2024 yang jatuh pada periode Rabu, 18 Desember 2024.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

“Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 13,9% jika dibandingkan lalin normal (133.725 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini turun 2,5% (156.080 kendaraan),” ungkap Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan resminya, Kamis (19/12/2024).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 63.202 kendaraan (41,5%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 53.256 kendaraan (35,0%) menuju arah Barat (Merak), dan 35.795 kendaraan (23,5%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 31.270 kendaraan, meningkat sebesar 19,4% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 31.932 kendaraan, meningkat sebesar 18,9% dari lalin normal.