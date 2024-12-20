Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-7 Libur Natal, 152 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |04:02 WIB
H-7 Libur Natal, 152 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 152.253 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 Hari Raya Natal 2024 yang jatuh pada periode Rabu, 18 Desember 2024.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

“Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 13,9% jika dibandingkan lalin normal (133.725 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini turun 2,5% (156.080 kendaraan),” ungkap Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan resminya, Kamis (19/12/2024).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 63.202 kendaraan (41,5%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 53.256 kendaraan (35,0%) menuju arah Barat (Merak), dan 35.795 kendaraan (23,5%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) 

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 31.270 kendaraan, meningkat sebesar 19,4% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 31.932 kendaraan, meningkat sebesar 18,9% dari lalin normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191974/stasiun_gambir-DxLE_large.jpg
Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/338/3099622/tol-CQfd_large.jpg
H+3 Natal, 119.330 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099193/tol-3AtQ_large.jpg
H+1 Libur Natal, 163 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092584/libur-Y2jJ_large.jpg
Liburan Akhir Tahun Sebentar Lagi, Catat Daftar Cuti Bersama dan Tanggal Merah Desember 2024!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/609/2945896/pengamanan-natal-dan-tahun-baru-polda-sulsel-optimalkan-penerapan-puluhan-etle-aDMNjVSsCk.jpg
Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polda Sulsel Optimalkan Penerapan Puluhan ETLE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/338/2945705/jalur-puncak-bogor-diberlakukan-one-way-arah-jakarta-NWRR0ox46V.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement