INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Gudang Bahan Kimia di Tangerang

Sukron , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |01:03 WIB
Kebakaran Melahap Gudang Bahan Kimia di Tangerang
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
TANGERANG - Kebakaran hebat melanda sebuah gudang bahan kimia di Jalan Bayur, Priuk, Kota Tangerang, Banten, Kamis (19/12/2024) malam.

Tak hanya membakar gudang, mobil tangki yang berisi 16 ribu tinner pun ikut hangus terbakar.

Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke pemukiman warga.

Kamaludin, Kepala UPT BPBD Kecamatan Priuk mengatakan, terdengar suara ledakan yang berasal dari mobil tangki yang berisi 16 ribu liter tiner.

"Kami hingga kini belum tahu penyabab pasti kebakaran ini," ujarnya.

Tak cukup waktu lama, kurang dari satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah enam unit mobil pemadam dan 40 petugas dikerahkan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
