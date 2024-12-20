Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jabodetabek Diprediksi Diguyur Hujan Ringan Pagi Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |06:15 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan didominasi hujan ringan di pagi hari, sementara siang dan malam hari cenderung berawan, pada Jumat (20/12/2024).

Dikutip dari laman resmi BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Kepulauan Seribu, diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari. Menjelang siang hingga malam, langit di seluruh kawasan ibu kota diprediksi berawan.

Sementara itu, di wilayah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, cuaca pagi hari diperkirakan berawan. Namun, siang dan malam harinya akan turun hujan ringan. Di Depok dan Bogor, cuaca pagi akan berawan dan cerah berawan. 

Siang hari, Kota Bogor diprediksi mengalami hujan petir, sedangkan Depok tetap cerah berawan. Pada malam hari, kedua kota ini diperkirakan berawan.

Untuk Tangerang, cuaca pagi diprediksi cerah berawan, sebelum hujan ringan turun di siang hari. Malam harinya, kondisi berawan diperkirakan melingkupi wilayah tersebut.

 

