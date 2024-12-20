Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerebek Kampung Boncos Jakbar, Polisi Tangkap Puluhan Pengguna Narkoba

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |09:06 WIB
Gerebek Kampung Boncos Jakbar, Polisi Tangkap Puluhan Pengguna Narkoba
Polres Metro Jakarta Barat Gerebek Kampung Narkoba Boncos. Foto: Dok Humas Polres Jakbar.
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggerebek kampung narkoba boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Setidaknya, sebanyak 31 pengguna narkotika jenis sabu ditangkap dari operasi penindakan tersebut.

“(Dari penggerebekan) berhasil mengamankan 32 orang. Dari hasil tes urine, 31 di antaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu,” kata Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teuku Arsya Khadafi, Jumat (20/12/2024).

Selain itu, kata dia, petugas turut menyita barang bukti berupa 21 gram narkotika jenis sabu, berbagai alat hisap (bong), empat senjata tajam jenis celurit, sebuah pistol korek api, alat timbang digital, dan puluhan korek api.

“Beberapa barang bukti seperti tiga paket sabu seberat sekitar 21 gram, empat senjata tajam, alat hisap, dan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba,” ujar dia.

Dia menegaskan, bahwa razia semacam ini akan terus dilakukan secara berkala. Selain penindakan, lanjut dia, pihaknya juga akan menggandeng berbagai stakeholder untuk mencari solusi yang lebih holistik guna mengatasi maraknya peredaran narkoba di Kampung Boncos.

“Harapan kami, Kampung Boncos ini ke depannya bisa berubah menjadi wilayah yang lebih positif dan berpotensi untuk dikembangkan secara ekonomi maupun sosial,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)

      
