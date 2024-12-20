Belasan Rumah Terbakar di Menteng Jakpus, 2 Orang Terluka

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, terdapat dua korban terluka akibat insiden kebakaran belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Anyer 17 RT 005/ RW 008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024) siang.

"2 orang luka atas nama Irfan (24) dan 1 Petugas Damkar sudah dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo," kata Yohan dalam keterangannya.

Yohan menyebut, 15 rumah tinggal ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. "Dugaan penyebab korsleting listrik. Objek terdampak 15 rumah tinggal (29 KK, 87 jiwa)," ucapnya.

Lebih lanjut, Yohan mengatakan sebanyak 17 unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Ia menilai taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

"Selesai ditangani oleh 17 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, personel PSKB/Tagana Dinsos, personel Polsek dan personel Koramil. Estimasi kerugian Rp700 juta," ungkapnya.



(Arief Setyadi )