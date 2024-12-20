Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geng Motor Siram Air Keras ke Warga di Jakpus, 1 Pelaku Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |17:32 WIB
Geng Motor Siram Air Keras ke Warga di Jakpus, 1 Pelaku Ditangkap
Geng motor serang warga di Jakarta Pusat (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Beredar sebuah video yang memperlihatkan sekelompok geng motor menyerang warga dan menyiramkan air keras di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Kini, pelaku penyiraman air keras itu pun ditangkap.

Dari rekaman yang beredar di akun Instagram @jakarta.terkini yang dilihat Jumat (20/12/2024), terlihat dalam video awalnya sekelompok pemuda terlibat aksi saling serang membawa senjata tajam. 

Kemudian, dari arah berlawanan, para kelompok lainnya membalas serangan dengan melemparkan sejumlah benda ke arah lawan.

Selanjutnya, terlihat seorang pemuda membawa gayung yang diduga berisikan air keras. Selanjutnya, pemuda tersebut menyiramkan air keras ke arah lawannya.

Terpisah Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan satu pelaku berhasil dilakukan penangkapan dalam peristiwa yang terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
