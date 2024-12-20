Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua PMI Jakpus: MNC Peduli Banyak Bantu Masyarakat

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |18:19 WIB
JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), Asep Djuanda Sunarya mengatakan, kehadiran MNC Peduli mampu memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Seperti memberikan bantuan untuk korban bencana alam.

Asep mengatakan, MNC Peduli juga telah banyak mendukung PMI dalam berbagai macam kegiatan kemanusiaan di seluruh Indonesia.

"Saya terima kasih yah MNC tuh sudah sangat banyak membantu mensupport PMI dalam rangka membantu, dengan adanya bantuan dari MNC tentunya akan lebih banyak kebermanfaatan bagi masyarakat, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menerima bantuan dari PMI," katanya di PMI Markas Kotamadya Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

"Dan hari ini kita dapat bantuan masker sebanyak 50 ribu yang akan kita Bagikan nanti kepada penyintas atau korban kebakaran dan sebagainya," sambungnya.

Asep berharap, MNC bisa terus berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan lain, dan mendukung PMI guna memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

"Tentu kalau harapan kita tetap ya berharap bahwa MNC bisa terus mendukung PMI dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat," katanya.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
PMI Jakarta Pusat PMI MNC Peduli
