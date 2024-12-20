Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mikrotrans Seruduk Truk Trailer di Cilincing, Korban Jiwa Nihil

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |20:14 WIB
Mikrotrans Seruduk Truk Trailer di Cilincing, Korban Jiwa Nihil
Mikrotrans seruduk truk trailer di Cilincing (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA - Sebuah Mikrotrans KWK 448 mengalami kecelakaan tunggal menabrak bagian belakang sebuah truk trailer di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat (20/12/2024) pagi tadi.

Dalam unggahan media sosial Instagram @jakut.info terlihat Mikrotrans atau yang dikenal JakLingko itu ringsek pada bagian depan kemudi hingga mengenai bagian kaca depan.

"Transjakarta sangat prihatin atas kecelakaan yang terjadi, dan melibatkan mikrotrans milik operator KWK (448) yang menabrak sisi belakang kontainer jam 10.45 WIB pagi tadi. Saat ini, kasusnya ditangani oleh kepolisian dan Dishub," kata Kadep Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).

Ayu menekankan, dalam kecelakaan tunggal itu tidak ada korban luka maupun korban jiwa. "Tidak ada korban," ungkapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
