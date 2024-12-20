Total 15 Rumah Ludes Terbakar di Permukiman Padat Menteng

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mencatat sebanyak 15 rumah tinggal ludes terbakar di Jalan Anyer 17 RT 5/8, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024) siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Objek terdampak 15 rumah tinggal (29 KK, 87 Jiwa)," ucap Yohan dalam keterangannya.

Yohan mengatakan, terdapat dua korban terluka akibat insiden kebakaran belasan rumah di permukiman padat penduduk itu.

"2 orang luka atas nama Irfan (24) dan 1 Petugas Damkar sudah dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo," ujarnya.

Lebih lanjut, Yohan mengatakan sebanyak 17 unit Damkar dikerahkan dalam proses pemadaman yang selesai sekira pukul 14.33 WIB. Ia menilai taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

"Selesai ditangani oleh 17 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, personel PSKB/Tagana Dinsos, personel Polsek dan personel Koramil. Estimasi kerugian Rp700 juta," ujarnya.

(Arief Setyadi )