Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Orang Jadi DPO Bentrok Maut di Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |21:26 WIB
2 Orang Jadi DPO Bentrok Maut di Tanah Abang
Ilustrasi buronan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang buntut bentrokan antar warga Kebon Kacang XII, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menewaskan satu orang berinisial AS pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua orang lainnya.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara mengatakan, tiga orang yang telah ditangkap berinisial AC (36), HT (41), ZH (41). Sedangkan dua pelaku buron lainnya yakni E dan IP.

“Yang sedang dalam pengejaran kami ada dua orang, yaitu saudara ER kemudian saudara IP. Ini dua orang ini yang kami sedang melakukan pengejaran,” kata Aditya kepada wartawan Jumat (20/12/2024).

Aditya menerangkan, tiga orang tersangka yang diamankan memiliki peran masing-masing saat melancarkan aksinya.

"Untuk perannya masing-masing saudara AC ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa pedang sisir,” ujar dia.

Untuk pelaku H, kata Aditya, saat bentrokan melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa samurai. "Kemudian, pelaku ZH ini memiting korban AS," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674/viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157752/jateng-dclm_large.jpg
Pascabentrok di Pengajian Habib Rizieq, Pemalang Kondusif dan Total Korban 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157572/bentrok-mtMW_large.jpg
Breaking News! Massa Habib Rizieq Bentrok di Pemalang, 5 Orang Jadi Korban Salah Satunya Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/340/3142203/viral-8iUM_large.jpg
Gegara Uang Rp2 Ribu, Pengendara Mobil dan Juru Parkir Baku Hantam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139921/tni-abgh_large.jpg
3 Anggota TNI Disandera Warga saat Bentrok, Dandim Bondowoso Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/338/3135769/bentrok-XqiA_large.jpg
Bentrokan Bak Gangster di Kemang Gegara Berebut Lahan Sengketa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement