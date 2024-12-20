2 Orang Jadi DPO Bentrok Maut di Tanah Abang

JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang buntut bentrokan antar warga Kebon Kacang XII, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menewaskan satu orang berinisial AS pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua orang lainnya.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara mengatakan, tiga orang yang telah ditangkap berinisial AC (36), HT (41), ZH (41). Sedangkan dua pelaku buron lainnya yakni E dan IP.

“Yang sedang dalam pengejaran kami ada dua orang, yaitu saudara ER kemudian saudara IP. Ini dua orang ini yang kami sedang melakukan pengejaran,” kata Aditya kepada wartawan Jumat (20/12/2024).

Aditya menerangkan, tiga orang tersangka yang diamankan memiliki peran masing-masing saat melancarkan aksinya.

"Untuk perannya masing-masing saudara AC ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa pedang sisir,” ujar dia.

Untuk pelaku H, kata Aditya, saat bentrokan melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa samurai. "Kemudian, pelaku ZH ini memiting korban AS," ucapnya.