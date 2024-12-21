Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pastikan Kesiapan Penyelamatan di Pelabuhan Merak Jelang Nataru

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |00:10 WIB
Kapolri Pastikan Kesiapan Penyelamatan di Pelabuhan Merak Jelang Nataru
Kapolri Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kesiapan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan di Pelabuhan Merak.

SOP yang jelas, kata Sigit, sangat penting untuk menghadapi situasi darurat di kapal. Ia menekankan bahwa seluruh langkah penyelamatan harus terkoordinasi dengan baik, termasuk kesiapan tim SAR.

"Kita harus memastikan SOP penyelamatan penumpang dapat dijalankan dengan efektif. Koordinasi dengan tim SAR juga harus jelas. Saya ingin seluruh langkah ini dirinci dengan baik," kata Sigit dalam rapat virtual yang digelar dari Badung, Bali, pada Jumat (20/12/2024).

Lebih lanjut, Sigit mengimbau agar Polda Banten bersama instansi terkait dapat menggandeng media untuk memberikan informasi terkini, khususnya terkait kondisi cuaca dan situasi di Pelabuhan Merak. Hal ini, menurutnya, penting untuk membantu masyarakat dalam mengatur perjalanan mereka.

"Peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi soal cuaca dan gelombang laut. Jika ada kendala cuaca, kita perlu memberi tahu masyarakat agar mereka bisa menyesuaikan waktu perjalanan. Pastikan juga ada kejelasan terkait kebijakan tiket apabila terjadi penundaan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten, Irjen Suyudi Ario Seto memastikan pihaknya telah bekerja sama dengan ASDP, untuk menjamin bahwa tiket yang sudah dibeli tetap berlaku meski terjadi penundaan akibat kondisi cuaca buruk. 

Suyudi menegaskan bahwa informasi ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah kekhawatiran.

"Kami sudah berkoordinasi dengan ASDP. Tiket tetap berlaku meskipun ada keterlambatan keberangkatan. Sosialisasi segera dilakukan agar masyarakat merasa tenang," katanya.

Dalam hal kesiapan SOP penyelamatan penumpang, Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengadakan koordinasi intensif dengan tim satgas bencana di Provinsi Banten. 

 

